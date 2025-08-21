За переправку в Молдову предлагали 7,5 тысячи долларов пограничнику — в Одесской области разоблачили схему

Организаторы схемы пытались подкупить пограничника 7,5 тысячи долларов за незаконный выезд мужчины в Молдову, но тот разоблачил сделку.

Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили незаконную схему переправки военнообязанных через государственную границу в Молдову. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По данным следствия, организатором оказался 65-летний гражданин Украины. Для реализации замысла он привлек посредника, который должен был найти пограничника, готового за деньги «закрыть глаза» на нарушение. Посредник предложил военнослужащему взятку в размере 7500 долларов.

Пограничник отказался от предложения и сразу сообщил руководству. В ведомстве подчеркнули, что ГПСУ придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции.

В результате скоординированных действий оперативников Белгород-Днестровского пограничного отряда, сотрудников СБУ и миграционной полиции фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 332 УКУ («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») и ст. 369 УКУ («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

