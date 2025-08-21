Практика судов
  1. В Украине

За переправку в Молдову предлагали 7,5 тысячи долларов пограничнику — в Одесской области разоблачили схему

14:23, 21 августа 2025
Организаторы схемы пытались подкупить пограничника 7,5 тысячи долларов за незаконный выезд мужчины в Молдову, но тот разоблачил сделку.
За переправку в Молдову предлагали 7,5 тысячи долларов пограничнику — в Одесской области разоблачили схему
Фото: ГПСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники совместно с правоохранителями разоблачили незаконную схему переправки военнообязанных через государственную границу в Молдову. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По данным следствия, организатором оказался 65-летний гражданин Украины. Для реализации замысла он привлек посредника, который должен был найти пограничника, готового за деньги «закрыть глаза» на нарушение. Посредник предложил военнослужащему взятку в размере 7500 долларов.

Пограничник отказался от предложения и сразу сообщил руководству. В ведомстве подчеркнули, что ГПСУ придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции.

В результате скоординированных действий оперативников Белгород-Днестровского пограничного отряда, сотрудников СБУ и миграционной полиции фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 332 УКУ («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») и ст. 369 УКУ («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка Одесса пограничники Государственная пограничная служба мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о порядке приостановления коллективного договора по инициативе работодателя

В период действия военного положения работодатель может инициировать приостановление действия отдельных положений коллективного договора.

Данные о предприятиях из перечня Defence City в публичных реестрах будут закрыты – принят закон

Верховная Рада приняла закон, который ограничивает доступ к данным в публичных реестрах относительно предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Верховная Рада одобрила законопроект об особенностях привлечения к боевым задачам и перемещения военнослужащих с ребенком до 14 лет

Предлагается установить, что исключительно по собственному согласию привлекается к выполнению боевых задач военнослужащий, который самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда, а также один из супругов военнослужащих с ребенком до 14 лет – при определенных условиях.

Рада поддержала изменения в Избирательный кодекс касательно процедуры обжалования отзыва депутатов местных советов

Законопроект предусматривает запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, чьи полномочия досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых будет регулировать Минобороны.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва