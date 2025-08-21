За переправлення до Молдови пропонували 7,5 тисяч доларів прикордоннику — на Одещині викрили схему

Організатори схеми намагалися підкупити прикордонника 7,5 тисячами доларів за незаконний виїзд чоловіка до Молдови, але той викрив оборудку.

Фото: ДПСУ

Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили незаконну схему переправлення військовозобов’язаних через державний кордон до Молдови. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними слідства, організатором виявився 65-річний громадянин України. Для реалізації задуму він залучив посередника, який мав знайти прикордонника, готового за гроші «закрити очі» на порушення. Посередник запропонував військовослужбовцю 7500 доларів хабара.

Прикордонник відмовився від пропозиції та одразу повідомив керівництво. У відомстві наголосили, що ДПСУ дотримується принципу нульової толерантності до корупції.

У результаті злагоджених дій оперативників Білгород-Дністровського прикордонного загону, співробітників СБУ та міграційної поліції фігурантів затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 332 ККУ («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України») та ст. 369 ККУ («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

