Закупка баллистических очков обернулась коррупционным скандалом в Минобороны — ГБР

17:23, 21 августа 2025
Закупленные очки не обеспечивали надлежащей защиты от обломков, а государству нанесен ущерб почти на 26 млн грн.
Правоохранители разоблачили масштабные злоупотребления при закупке баллистических очков для Минобороны. О подозрении сообщено должностным лицам министерства и директору предприятия, действия которых нанесли государству ущерб на 25,7 млн грн. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что в сентябре 2024 года одно из государственных предприятий Минобороны заключило контракт на закупку 18 тысяч баллистических очков. Однако поставленные очки не соответствовали заявленным характеристикам и не обеспечивали должной защиты от осколков.

Это было подтверждено испытаниями Научно-исследовательского центра испытаний, экспертизы и сертификации персональных бронезащитных средств Национального университета обороны Украины.

Следователи провели ряд обысков по местам проживания и работы фигурантов, изъяли документы и электронные носители с данными о закупках.

Директор предприятия-поставщика задержан. Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме того, о подозрении сообщено бывшему должностному лицу Центрального управления качества Минобороны, которое должно было контролировать качество товара, но проявило служебную халатность (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Досудебное следствие продолжается. Устанавливается полный круг должностных лиц Минобороны, причастных к совершению преступления.

коррупция оборона ГБР Минобороны

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

