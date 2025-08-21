Практика судів
  1. В Україні

Закупівля балістичних окулярів обернулася корупційним скандалом у Міноборони — ДБР

17:23, 21 серпня 2025
Закуплені окуляри не забезпечували належного захисту від уламків, а державі нанесено збитків на майже 26 млн грн.
Закупівля балістичних окулярів обернулася корупційним скандалом у Міноборони — ДБР
Правоохоронці викрили масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони. Про підозру повідомлено посадовим особам міністерства та директору підприємства, дії яких завдали збитків державі на 25,7 млн грн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що у вересні 2024 року одне з державних підприємств Міноборони уклало контракт на закупівлю 18 тисяч балістичних окулярів. Однак поставлені окуляри не відповідали заявленим характеристикам і не забезпечували належного захисту від уламків.

Це було підтверджено випробуваннями Науково-дослідного центру випробувань, експертизи та сертифікації персональних броньованих засобів захисту Національного університету оборони України.

Слідчі провели низку обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, вилучили документи й електронні носії з даними про закупівлі.

Директора підприємства-постачальника затримали. Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім того, про підозру повідомлено колишньому посадовцю Центрального управління якості Міноборони, який мав контролювати якість товару, але проявив службову недбалість (ч. 4 ст. 425 КК України).

Досудове слідство триває. Встановлюється повне коло причетних до вчинення злочину посадових осіб Міноборони.

