В Украине планируют ввести отдельный статус для лиц, участвовавших в оборонных мероприятиях

Кабмин одобрил законопроект о статусе лиц, которые привлекались к оборонным мероприятиям, но не участвовали в боевых действиях.

Правительство одобрило проект Закона «О лицах, которые привлекались к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Документ предусматривает выделение из действующего Закона «О статусе ветеранов войны» категории граждан, которые участвовали в оборонных мероприятиях, но непосредственно не принимали участия в боевых действиях. Для них предлагается установить новый правовой статус и государственные гарантии социальной защиты, чтобы официально признать их вклад в укрепление обороны государства.

Проектом закона вводятся новые понятия:

• «привлеченное лицо»,

• «привлеченное лицо с инвалидностью»,

• «член семьи погибшего (умершего) привлеченного лица».

Статус будет предоставляться в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Органы местного самоуправления получат право дополнительно обеспечивать социальную защиту таких граждан и их семей за счет средств местных бюджетов.

