В Україні планують запровадити окремий статус для осіб, що брали участь у заходах оборонного характеру

Кабмін схвалив законопроект про статус осіб, які залучалися до заходів оборонного характеру, не брали участі у бойових діях.

Уряд схвалив проект Закону «Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».

Документ передбачає виокремлення з чинного Закону «Про статус ветеранів війни» категорії громадян, які долучалися до заходів оборонного характеру, але безпосередньо не брали участі у бойових діях. Для них пропонується встановити новий правовий статус та державні гарантії соціального захисту, щоб офіційно визнати їхній внесок у зміцнення оборони держави.

Проектом закону вводяться нові поняття:

«залучена особа» ,

, «залучена особа з інвалідністю» ,

, «член сімʼї загиблої (померлої) залученої особи».

Статус надаватиметься у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Органи місцевого самоврядування отримають право додатково забезпечувати соціальний захист таких громадян та їхніх сімей за рахунок коштів місцевих бюджетів.

