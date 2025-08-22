В Україні планують запровадити окремий статус для осіб, що брали участь у заходах оборонного характеру

Уряд схвалив проект Закону «Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».
Документ передбачає виокремлення з чинного Закону «Про статус ветеранів війни» категорії громадян, які долучалися до заходів оборонного характеру, але безпосередньо не брали участі у бойових діях. Для них пропонується встановити новий правовий статус та державні гарантії соціального захисту, щоб офіційно визнати їхній внесок у зміцнення оборони держави.
Проектом закону вводяться нові поняття:
Статус надаватиметься у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Органи місцевого самоврядування отримають право додатково забезпечувати соціальний захист таких громадян та їхніх сімей за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.