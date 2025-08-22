Правительство внесло изменения в порядок сопровождения ветеранов и деятельности ТЦК

Кабмин изменил порядок взаимодействия служб по поддержке ветеранов и их семей.

Кабинет Министров Украины обновил порядок обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, а также правила взаимодействия служб сопровождения военнослужащих, работников службы гражданской защиты, полицейских и их семей. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения предусматривают, что районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в течение двух рабочих дней будут уведомлять соответствующие подразделения по вопросам ветеранской политики о смерти или гибели военнослужащего, в частности ветерана, с указанием информации о его семье или родственниках. Адрес проживания при этом не раскрывается.

Кроме того, после постановки ветерана на воинский учет (с его согласия) ТЦК в течение пяти рабочих дней будет информировать подразделение по ветеранской политике о таком лице без указания адреса.

Обновления также касаются взаимодействия специалистов по сопровождению ветеранов со службами и органами, задействованными в межведомственном сотрудничестве.

