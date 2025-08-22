Уряд вніс зміни до порядку супроводу ветеранів і діяльності ТЦК

Кабмін змінив порядок взаємодії служб для підтримки ветеранів та їхніх родин.

Кабінет Міністрів України оновив порядок забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також правила взаємодії служб супроводу військовослужбовців, працівників служби цивільного захисту, поліцейських і їхніх сімей. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни передбачають, що районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) протягом двох робочих днів повідомлятимуть відповідні підрозділи з питань ветеранської політики про смерть або загибель військовослужбовця, зокрема ветерана, із зазначенням інформації про його сім’ю чи родичів. Адреса проживання при цьому не розкривається.

Крім того, після взяття ветерана на військовий облік (за його згодою) ТЦК упродовж п’яти робочих днів інформуватиме підрозділ із ветеранської політики про таку особу без зазначення адреси.

Оновлення також стосуються взаємодії фахівців із супроводу ветеранів із службами та органами, задіяними в міжвідомчій співпраці.

