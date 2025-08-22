В Украине заработала система трекинга нелегальных вебсайтов азартных игр

PlayCity запустило систему треккинга нелегальных вебсайтов азартных игр.

Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity запустило онлайн-платформу, которая поможет обнаружить и заблокировать нелегальные онлайн-казино.

Платформа находит и генерирует список возможных зеркал и связанных доменов, создающих для обхода ограничений.

Через систему можно проверять правовой статус казино, сообщать PlayCity о нелегальном казино, если его сайт до сих пор не заблокирован, жаловаться на интернет-провайдеров, если заблокированные сайты нелегальных казино доступны, скачать базу сайтов нелегальных казино.

«Запускаем Систему треккинга нелегальных вебсайтов. Эта онлайн-платформа автоматизирует обнаружение и облегчает блокировку нелегальных казино. Она также умеет находить и генерировать список вероятных зеркал и связанных доменов, создающих казино, чтобы обойти ограничения», – рассказали в Госагентстве.

Кроме того, пользователи смогут загрузить базу нелегальных сайтов казино, чтобы провайдеры быстро заблокировали доступ к ним.

Теперь платформа работает в тестовом режиме, присоединиться к тестированию могут все желающие по ссылке.

