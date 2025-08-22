В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних вебсайтів азартних ігор

PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів азартних ігор.

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity запустило онлайн-платформу, яка допоможе виявити та заблокували нелегальні онлайн-казино.

Платформа знаходить і генерує список ймовірних дзеркал та пов’язаних доменів, які створюють для обходу обмежень.

Через систему можна перевіряти правовий статус казино, повідомляти PlayCity про нелегальне казино, якщо його сайт досі не заблокований, скаржитися на інтернет-провайдерів, якщо заблоковані сайти нелегальних казино досі доступні, завантажити базу сайтів нелегальних казино.

«Запускаємо Систему трекінгу нелегальних вебсайтів. Ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино. Вона також вміє знаходити і генерувати список ймовірних дзеркал та пов'язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження», - розповіли у Держагентстві.

Крім того, користувачі зможуть завантажити базу сайтів нелегальних казино, щоб провайдери швидко заблокували доступ до них.

Наразі платформа працює у тестовому режимі, долучитися до тестування можуть усі бажаючі за посиланням.

