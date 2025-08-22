Украина получила €4 млрд от ЕС в рамках ERA и Ukraine Facility, - Юлия Свириденко

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, 1 млрд евро будет предоставлен в рамках ERA Loans, профинансированных из замороженных российских активов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина получила 4,05 млрд евро, из которых 1 млрд евро в рамках ERA Loans, профинансированных из замороженных российских активов, и 3,05 млрд евро в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Эта поддержка укрепляет как государственный бюджет, так и процесс восстановления", - отметила глава правительства

Как сообщили в Министерстве финансов, средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

В рамках инструмента Ukraine Facility в этом году планируется привлечь около 12,5 млрд евро, из которых более 6,5 млрд евро уже поступило в госбюджет.

"Чтобы получить очередной регулярный транш от ЕС в рамках инструмента, Украина выполнила реформационные шаги, предусмотренные до конца первого квартала 2025 года, охватывающие такие сферы, как борьба с коррупцией, государственное управление, региональная политика, человеческий капитал, агропродовольственный сектор, цифровая трансформация, защита окружающей среды и управление государственными активами", - добавили в Минфине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.