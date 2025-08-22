Україна отримала €4 млрд від ЄС у рамках ERA та Ukraine Facility, — Юлія Свириденко

Як зазначила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, 1 млрд євро буде надано в межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів.

Юлія Свириденко

Україна отримала 4,05 млрд євро, із яких один млрд євро у межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та 3,05 млрд євро у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови", - зазначила очільниця уряду

Як повідомили у Міністерстві фінансів, кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

Загалом у межах інструменту Ukraine Facility цьогоріч планується залучити близько 12,5 млрд євро, з яких понад 6,5 млрд євро вже надійшло до держбюджету.

"Аби отримати черговий регулярний транш від ЄС в рамках інструменту, Україна виконала реформаційні кроки, передбачені до кінця першого кварталу 2025 року, які охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, державне управління, регіональна політика, людський капітал, агропродовольчий сектор, цифрова трансформація, захист довкілля та управління державними активами", - додали у Мінфіні.

