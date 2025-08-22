Комиссии по ликвидации юрлиц обяжут взаимодействовать с Пенсионным фондом — Кабмин зарегистрировал проект закона

Правительство зарегистрировало в Раде законопроект 13670, предусматривающий изменения в Гражданский кодекс в связи с ликвидацией Фонда социального страхования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13670 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в связи с прекращением Фонда социального страхования Украины». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Цель документа — согласовать нормы Гражданского кодекса с положениями Закона Украины №2620-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Согласно проекту, в процессе выполнения решений о прекращении или ликвидации юридических лиц их комиссии (по реорганизации или ликвидации) должны взаимодействовать с органами Пенсионного фонда Украины и Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.