Комісії з ліквідації юросіб зобов’яжуть взаємодіяти з Пенсійним фондом — Кабмін зареєстрував проект закону

Уряд зареєстрував у Раді законопроект 13670, який передбачає зміни до Цивільного кодексу у зв’язку з ліквідацією Фонду соціального страхування.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13670 «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання окремих питань у зв’язку з припиненням Фонду соціального страхування України». Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Мета документа — узгодити норми Цивільного кодексу з положеннями Закону України №2620-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Згідно з проектом, у процесі виконання рішень про припинення чи ліквідацію юридичних осіб їхні комісії (з реорганізації або ліквідації) повинні взаємодіяти з органами Пенсійного фонду України та Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

