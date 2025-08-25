В Ровенской области в пункте сбора внезапно умер военнообязанный Виталий Сахарук — в ТЦК отреагировали

Во время отправки в учебный центр скончался 34-летний мужчина, в ТЦК заявили, что смерть наступила из-за сердечной недостаточности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Ровенщине в пункте сбора для отправки в военный учебный центр умер военнообязанный. В областном ТЦК отреагировали на инцидент.

Там отметили, что 21 августа в селе Городец остановили 34-летнего Виталия Сахарука для проверки документов.

«Во время проверки было установлено, что он не пользуется правом на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период и является нарушителем воинского учета, из-за неявки 27.01.2025 года по повестке в один из ТЦК и СП Ровенской области», — указали в ТЦК.

С целью составления материалов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, указанному гражданину было предложено проехать в районный ТЦК и СП, на что он согласился.

После прибытия в районный ТЦК и СП был составлен протокол об административном правонарушении и направлен военнообязанный для прохождения военно-врачебной комиссии.

В ТЦК сообщили, что во время пребывания в пункте сбора для отправки в военный учебный центр мужчине стало плохо.

Военнообязанному срочно вызвали медицинскую помощь, но врачи на месте констатировали его смерть. В ТЦК ссылаются на результаты следственно-оперативных мероприятий и отмечают, что смерть мужчины наступила из-за сердечной недостаточности.

«Признаков насильственной смерти нет», — добавили там.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.