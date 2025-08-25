Практика судов
  1. В Украине

В Ровенской области в пункте сбора внезапно умер военнообязанный Виталий Сахарук — в ТЦК отреагировали

14:40, 25 августа 2025
Во время отправки в учебный центр скончался 34-летний мужчина, в ТЦК заявили, что смерть наступила из-за сердечной недостаточности.
В Ровенской области в пункте сбора внезапно умер военнообязанный Виталий Сахарук — в ТЦК отреагировали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Ровенщине в пункте сбора для отправки в военный учебный центр умер военнообязанный. В областном ТЦК отреагировали на инцидент.

Там отметили, что 21 августа в селе Городец остановили 34-летнего Виталия Сахарука для проверки документов.

«Во время проверки было установлено, что он не пользуется правом на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период и является нарушителем воинского учета, из-за неявки 27.01.2025 года по повестке в один из ТЦК и СП Ровенской области», — указали в ТЦК.

С целью составления материалов об административном правонарушении, предусмотренном ст. 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, указанному гражданину было предложено проехать в районный ТЦК и СП, на что он согласился.

После прибытия в районный ТЦК и СП был составлен протокол об административном правонарушении и направлен военнообязанный для прохождения военно-врачебной комиссии.

В ТЦК сообщили, что во время пребывания в пункте сбора для отправки в военный учебный центр мужчине стало плохо.

Военнообязанному срочно вызвали медицинскую помощь, но врачи на месте констатировали его смерть. В ТЦК ссылаются на результаты следственно-оперативных мероприятий и отмечают, что смерть мужчины наступила из-за сердечной недостаточности.

«Признаков насильственной смерти нет», — добавили там.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Ровно ТЦК мобилизация военнообязанный военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи судов первой инстанции в Украине получают 105-107 тысяч гривен в месяц — ГСА

В Государственной судебной администрации посчитали средний размер судейского вознаграждения в местных судах.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Кабмин уточнил обязанность командиров отчитываться через Армия+: служебная информация через веб-портал не передается

Ранее правительство поручило обеспечить ежедневную подачу командирами отчетов о поражении врага с использованием средств портала Армия+, однако теперь внесло изменения в это постановление, уточнив, что служебная информация не передается.

Кабмин «рассекретил» постановление о Резерв+ и объединил Армия+ и Резерв+ в единый веб-портал

Также постановлением Кабмина о веб-портале урегулирован порядок обмена информацией между реестрами относительно призывников и военнообязанных, в частности, с реестром налогоплательщиков, системой здравоохранения, реестром актов гражданского состояния и другими.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 24 лет

Предлагается отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова