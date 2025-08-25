На Рівненщині у пункті збору раптово помер військовозобов’язаний Віталій Сахарук — в ТЦК відреагували

Під час відправки до навчального центру помер 34-річний чоловік, у ТЦК заявили, що смерть настала через серцеву недостатність.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині у пункті збору для відправлення до військового навчального центру помер військовозобовʼязаний. У обласному ТЦК відреагували на інцидент.

Там зазначили, що 21 серпня в селі Городець зупинили 34-річного Віталія Сахарука для перевірки документів.

«Під час перевірки було встановлено, що останній не користується правом на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період та є порушником військового обліку, через неявку 27.01.2025 року по повістці до одного з ТЦК та СП Рівненської області», — зазначили в ТЦК.

З метою складання матеріалів про адміністративне правопорушення, передбачене ст.ст. 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зазначеному громадянину було запропоновано проїхати до районного ТЦК та СП, на що той погодився.

Після прибуття до районного ТЦК та СП було складено протокол про адміністративне правопорушення та направлено військовозобов'язаного для проходження військово-лікарської комісії.

У ТЦК вказали, що під час перебування в пункті збору для відправлення до військового навчального центру чоловіку стало зле.

Військовозобов'язаному терміново викликали медичну допомогу, але лікарі на місці констатували його смерть. У ТЦК посилаються на результати слідчо-оперативних заходів і зазначають, що смерть чоловіка настала через серцеву недостатність.

«Ознаки насильницької смерті відсутні», — додали там.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.