Практика судов
  1. В Украине

В Киеве ликвидировали сеть из 10 подпольных игорных заведений с ежедневной прибылью в полмиллиона гривен

19:59, 26 августа 2025
Прокуратура Киева остановила деятельность сети подпольных игорных заведений, подозрения получили 12 человек.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Прокуратура сообщила о подозрении 12 участникам организованной преступной группы, которая управляла сетью из 10 подпольных игорных заведений в столице. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины как незаконная организация и проведение азартных игр организованной группой. Об этом пишет Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что сеть организовали двое 37-летних братьев-близнецов, которые до 2014 года работали в милиции в Винницкой области. Каждый участник группы имел четко определенные функции: одни занимались поиском помещений для аренды, другие выполняли обязанности администраторов или обеспечивали техническое обслуживание. Игорные заведения работали в закрытом режиме, обслуживая только «проверенных» клиентов, которых информировали через специальные рассылки.

Ориентировочная ежедневная прибыль сети достигала 500 тысяч гривен. Во время обысков в игорных заведениях и помещениях подозреваемых правоохранители изъяли компьютерную технику, черновые записи, автомобили, а также значительные суммы наличных: более 490 тыс. гривен, 152 700 долларов и почти 7200 евро. Кроме того, было обнаружено оружие и патроны, которые направили на экспертизу.

Прокуратура подала в суд ходатайство об аресте изъятого имущества и избрании мер пресечения для подозреваемых. Следствие продолжается, и по результатам экспертиз действиям злоумышленников может быть дана дополнительная правовая квалификация.

прокуратура Киев

Лента новостей

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
