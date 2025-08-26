У Києві ліквідували мережу з 10 підпільних гральних закладів із щоденним прибутком у пів мільйона гривень

Прокуратура Києва зупинила діяльність мережі підпільних гральних закладів, підозри отримали 12 осіб.

Прокуратура повідомила про підозру 12 учасникам організованої злочинної групи, яка керувала мережею з 10 підпільних гральних закладів у столиці. Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України як незаконна організація та проведення азартних ігор організованою групою. Про це пише Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що мережу організували двоє 37-річних братів-близнюків, які до 2014 року працювали в міліції на Вінниччині. Кожен учасник групи мав чітко визначені функції: одні займалися пошуком приміщень для оренди, інші виконували обов’язки адміністраторів або забезпечували технічне обслуговування. Гральні заклади працювали в закритому режимі, обслуговуючи лише «перевірених» клієнтів, яких інформували через спеціальні розсилки.

Орієнтовний щоденний прибуток мережі сягав 500 тисяч гривень. Під час обшуків у гральних закладах та помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, чорнові записи, автомобілі, а також значні суми готівки: понад 490 тис. гривень, 152 700 доларів і майже 7200 євро. Крім того, було виявлено зброю та набої, які направили на експертизу.

Прокуратура подала до суду клопотання про арешт вилученого майна та обрання запобіжних заходів для підозрюваних. Слідство триває, і за результатами експертиз діям зловмисників може бути надано додаткову правову кваліфікацію.

