НАПК обнаружило незадекларированные $534 тысячи у бывшей чиновницы Хмельницкого

НАПК и НАБУ расследуют недостоверное декларирование почти 20 млн грн в декларации экс-начальницы управления Минюста в Хмельницком.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, получив новые данные от Национального антикоррупционного бюро Украины, провело повторную проверку декларации за 2022 год бывшей начальницы Управления государственной регистрации Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Хмельницкий). Об этом пишет пресс-служба НАПК.

В ходе проверки установлено, что экс-чиновница не задекларировала более $534,4 тыс., что эквивалентно более 19,5 млн грн по курсу НБУ на 31 декабря 2022 года. Эти средства хранились на банковском счете в Австрии, оформленном на ее имя, но фактически принадлежали ее мужу – бывшему начальнику Пенсионного фонда Хмельницкой области. Ранее НАПК выявило в декларации мужа признаки незаконного обогащения на сумму более 19 млн грн и декларирования недостоверных сведений на сумму более 44 млн грн.

На основании материалов проверки НАБУ начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверных сведений).

Кроме того, НАПК выявило нарушения на сумму более 34,8 млн грн в декларациях депутата Хмельницкого областного совета, которая является главным врачом коммунального учреждения «Хмельницкий областной центр медико-санитарной экспертизы» и близким лицом экс-чиновницы.

В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.