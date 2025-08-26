НАЗК виявило незадекларовані $534 тисяч у колишньої посадовиці Хмельницького

НАЗК та НАБУ розслідують недостовірне декларування майже 20 млн грн у декларації ексначальниці управління Мін’юсту в Хмельницькому.

Національне агентство з питань запобігання корупції, отримавши нові дані від Національного антикорупційного бюро України, провело повторну перевірку декларації за 2022 рік колишньої начальниці Управління державної реєстрації Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький). Про це пише пресслужба НАЗК.

Під час перевірки встановлено, що експосадовиця не задекларувала понад $534,4 тис., що еквівалентно більш ніж 19,5 млн грн за курсом НБУ на 31 грудня 2022 року. Ці кошти зберігалися на банківському рахунку в Австрії, оформленому на її ім’я, але фактично належали її чоловікові – колишньому начальнику Пенсійного фонду Хмельницької області. Раніше НАЗК виявило в декларації чоловіка ознаки незаконного збагачення на суму понад 19 млн грн та декларування недостовірних відомостей на суму більш ніж 44 млн грн.

На основі матеріалів перевірки НАБУ розпочало досудове розслідування за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірних відомостей).

Крім того, НАЗК виявило порушення на суму понад 34,8 млн грн у деклараціях депутатки Хмельницької обласної ради, яка є головною лікаркою комунального закладу «Хмельницький обласний центр медико-санітарної експертизи» та близькою особою експосадовиці.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

