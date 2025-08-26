Практика судов
  В Украине

Минэкономики запустило «Пульс» для бизнеса – как пожаловаться на препятствия онлайн

16:39, 26 августа 2025
На сайте Минэкономики запустили виджет «Пульс» для оперативной обратной связи с бизнесом.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины расширяет цифровые инструменты для взаимодействия между государством и бизнесом. Отныне предприниматели могут сообщать о препятствиях в своей деятельности через виджет «Пульс», доступный на официальном сайте Минэкономики и портале электронных сервисов.

Цифровой инструмент «Пульс» создан для:

  • подачи обращений о барьерах в работе бизнеса;
  • анализа проблем по регионам и секторам экономики;
  • оперативного реагирования властей и разработки решений.

«Настоящее партнерство между бизнесом и государством – это не только удобство, но и ответственность и постоянное взаимодействие. Бизнес участвует, говорит прямо и настойчиво о том, что не работает. Государство, со своей стороны, обязано слышать и действовать. «Пульс» – это инструмент, который объединяет нас на этом пути изменений. Без вовлеченности с обеих сторон системных решений не будет», – отметил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Цыборт.

Ранее «Пульс» был интегрирован в кабинет налогоплательщика на портале Государственной налоговой службы, где предприниматели могут оставлять оценки и комментарии, не выходя из онлайн-кабинета. В шести регионах Украины инструмент функционирует как полноценная CRM-система, позволяющая областным военным администрациям обрабатывать обращения, анализировать их, передавать в соответствующие органы, отслеживать реакцию и формировать аналитику для принятия решений.

Теперь доступ к «Пульсу» расширен благодаря интеграции на сайт Минэкономики, что является еще одним шагом к созданию единого удобного пространства для бизнеса.

Как воспользоваться виджетом «Пульс»:

  1. Перейдите на сайт.
  2. Нажмите на иконку «Пульс» с правой стороны экрана.
  3. Поставьте оценку и оставьте комментарий, указав:

—    препятствия, с которыми сталкивается ваш бизнес;

—    предложения по изменениям и необходимым решениям.

Министерство призывает бизнес активно использовать «Пульс», подчеркивая, что каждый отзыв — это не просто жалоба, а вклад в создание прозрачной и благоприятной бизнес-среды в Украине.

бизнес Минэкономики

