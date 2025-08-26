Практика судів
  В Україні

Мінекономіки запустило «Пульс» для бізнесу – як поскаржитися на перешкоди онлайн

16:39, 26 серпня 2025
На сайті Мінекономіки запустили віджет «Пульс» для оперативного зворотного зв’язку з бізнесом.
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розширює цифрові інструменти для взаємодії між державою та бізнесом. Відтепер підприємці можуть повідомляти про перешкоди у своїй діяльності через віджет «Пульс», доступний на офіційному сайті Мінекономіки та порталі електронних сервісів.

Цифровий інструмент «Пульс» створено для:

  • подання звернень щодо бар’єрів у роботі бізнесу;
  • аналізу проблем за регіонами та секторами економіки;
  • оперативного реагування влади та розробки рішень.

«Справжнє партнерство між бізнесом і державою – це не тільки про зручність, а й про відповідальність і постійну взаємодію. Бізнес бере участь, говорить прямо і наполегливо про те, що не працює. Держава, зі свого боку, зобов’язана чути й діяти. «Пульс» – це інструмент, який об’єднує нас на цьому шляху змін. Без залученості з обох боків системних рішень не буде», – зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

Раніше «Пульс» було інтегровано у кабінет платника податків на порталі Державної податкової служби, де підприємці можуть залишати оцінки та коментарі, не виходячи з онлайн-кабінету. У шести регіонах України інструмент функціонує як повноцінна CRM-система, що дозволяє обласним військовим адміністраціям обробляти звернення, аналізувати їх, передавати до відповідних органів, відстежувати реакцію та формувати аналітику для прийняття рішень.

Тепер доступ до «Пульсу» розширено завдяки інтеграції на сайт Мінекономіки, що є ще одним кроком до створення єдиного зручного простору для бізнесу.

Як скористатися віджетом «Пульс»:

  1. Перейдіть на сайт.
  2. Натисніть на іконку «Пульс» із правого боку екрана.
  3. Поставте оцінку та залиште коментар, вказавши:
  • перешкоди, з якими стикається ваш бізнес;
  • пропозиції щодо змін і необхідних рішень.

Міністерство закликає бізнес активно використовувати «Пульс», наголошуючи, що кожен відгук – це не просто скарга, а внесок у створення прозорого та сприятливого бізнес-середовища в Україні.

бізнес Мінекономіки

