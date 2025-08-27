Практика судов
  1. В Украине

В Киеве парк «Юность» хотят переименовать в честь Сергея Параджанова

22:00, 27 августа 2025
Парк «Юность» в Соломенском районе могут переименовать в честь выдающегося режиссера Сергея Параджанова.
В Соломенском районе столицы парк «Юность» планируют переименовать в честь режиссера Сергея Параджанова. Соответствующий проект решения поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций.

Как сообщила глава комиссии, депутат Киевсовета Виктория Муха, с инициативой переименования выступили Национальный союз кинематографистов Украины и Национальный центр Александра Довженко. Предложение также поддержала Комиссия по вопросам наименований и общественность в рейтинговом голосовании через приложение «Киев Цифровой».

«Сергей Параджанов был одним из самых влиятельных деятелей ХХ века, творчество которого вышло за рамки времени, жанра и национальностей. Его фильмы, такие как «Тени забытых предков» и «Цвет граната», стали классикой мирового кинематографа. В советское время Сергея Параджанова преследовала власть, многие его фильмы были запрещены, он провел несколько лет в лагерях, а после освобождения ему запретили жить в Украине. Увековечение его имени в городском пространстве — это способ сохранить культурную память и свидетельство уникального вклада выдающегося мастера в украинскую и мировую культуру», — подчеркнули в Киевсовете.

2024 год ЮНЕСКО объявило годом Сергея Параджанова в честь столетия со дня его рождения, и это также подтверждает международное признание его творческого наследия.

