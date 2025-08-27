У Києві парк «Юність» хочуть перейменувати на честь Сергія Параджанова

Парк «Юність» у Солом’янському районі можуть перейменувати на честь видатного режисера Сергія Параджанова.

У Солом’янському районі столиці парк «Юність» планують перейменувати на честь режисера Сергія Параджанова. Відповідний проєкт рішення підтримала постійна комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій.

Як повідомила голова комісії, депутатка Київради Вікторія Муха, з ініціативою перейменування виступили Національна спілка кінематографістів України та Національний центр Олександра Довженка. Пропозицію також підтримала Комісія з питань найменувань та громадськість у рейтинговому голосуванні через застосунок «Київ Цифровий».

«Сергій Параджанов був одним із найвпливовіших митців XX століття, творчість якого вийшла за межі часу, жанру й національностей. Його фільми, такі як «Тіні забутих предків» і «Колір граната», стали класикою світового кінематографу. У радянський час Сергія Параджанова переслідувала влада, багато його фільмів були заборонені, він провів кілька років у таборах, а після звільнення йому заборонили жити в Україні. Вшанування його імені в міському просторі – це спосіб зберегти культурну пам’ять та свідчення унікального внеску видатного митця в українську і світову культуру», — наголосили в Київраді.

2024 рік ЮНЕСКО оголосило роком Сергія Параджанова на честь сторіччя від дня його народження, і це також підтверджує міжнародне визнання його творчої спадщини.

