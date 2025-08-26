МВД трудоустроило 895 ветеранов и планирует еще 30 тысяч вакансий

Игорь Клименко заявил, что МВД создаст 30 тысяч рабочих мест для ветеранов.

Министерство внутренних дел Украины (МВД) на данный момент трудоустроило 895 ветеранов, а в будущем планирует предоставить еще 30 тысяч вакансий для защитников. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью «Единым новостям».

По словам Клименко, трудоустройство демобилизованных ветеранов важно не только для улучшения качества предоставления государственных услуг, но и для социализации защитников, вернувшихся с фронта. Он подчеркнул, что взаимодействие медицинских служб, социальных сопровождающих и кадровых подразделений МВД с ветеранами начинается сразу после их возвращения с боевых действий или из плена.

Министр также рассказал о поддержке не только ветеранов, но и их семей, в частности через проект МВД «Лицеи безопасности и национально-патриотического воспитания».

«62-63% детей, поступивших в лицеи в этом году, — это дети погибших, бывших и нынешних военнопленных, дети тяжело раненых бойцов. Более 60% из них — это дети военнослужащих ВСУ», — отметил Игорь Клименко.

