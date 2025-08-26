МВС працевлаштувало 895 ветеранів і планує ще 30 тисяч вакансій

Ігор Клименко заявив, що МВС створить 30 тисяч робочих місць для ветеранів.

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) наразі працевлаштувало 895 ветеранів, а в майбутньому планує надати ще 30 тисяч вакансій для захисників. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю «Єдиним новинам».

За словами Клименка, працевлаштування демобілізованих ветеранів є важливим не лише для покращення якості надання державних сервісів, а й для соціалізації захисників, які повернулися з фронту. Він підкреслив, що взаємодія медичних служб, соціальних супровідників і кадрових підрозділів МВС із ветеранами розпочинається одразу після їхнього повернення з бойових дій або полону.

Міністр також розповів про підтримку не лише ветеранів, а й їхніх родин, зокрема через проєкт МВС «Ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання».

«62-63% дітей, які вступили до ліцеїв цього року — це діти загиблих, колишніх і нинішніх військовополонених, діти тяжко поранених бійців. Понад 60% з них — це діти військовослужбовців ЗСУ», – зазначив Ігор Клименко.

