В Украине более миллиона мин – разминирование может затянуться на десятилетия

ПРООН предупреждает о рекордном уровне сложности разминирования Украины.

Руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине Пол Хеслоп заявил, что на территории Украины разбросано более миллиона мин, а процесс их деактивации может занять более десяти лет. Об этом сообщает The Guardian.

«По всей Украине уже разбросано более миллиона мин, российские войска продолжают устанавливать ловушки в некоторых регионах во время отступления. Речь идет и о противотанковых, и о противопехотных минах», – отметил Хеслоп.

Он также подчеркнул, что во многих областях, особенно в буферной зоне, осталось значительное количество неразорвавшихся снарядов, ракет и гранат после боевых действий.

«Во время очистки территорий мы наблюдаем уровень сложности, масштаба, которого мы раньше просто не видели», – подчеркнул руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине.

