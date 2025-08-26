Практика судів
В Україні понад мільйон мін – розмінування можуть затягнутися на десятиліття

22:36, 26 серпня 2025
ПРООН попереджає про рекордний рівень складності розмінування України.
В Україні понад мільйон мін – розмінування можуть затягнутися на десятиліття
Керівник Програми протимінної діяльності ПРООН в Україні Пол Хеслоп заявив, що на території України розкидано понад мільйон мін, а процес їхньої деактивації може зайняти більше десяти років. Про це повідомляє The Guardian.

«По всій Україні вже розкидано понад мільйон мін, російські війська продовжують встановлювати пастки в деяких регіонах під час відступу. Мова і про протитанкові, і про протипіхотні міни», – зазначив Хеслоп.

Він також наголосив, що в багатьох областях, особливо в буферній зоні, залишилося значна кількість нерозірваних снарядів, ракет і гранат після бойових дій.

«Під час очищення територій ми спостерігаємо рівень складності, масштабу, якого ми раніше просто не бачили», – підкреслив керівник Програми протимінної діяльності ПРООН в Україні.

