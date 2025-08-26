Имеет ли разведенная женщина право на дополнительный социальный отпуск как одинокая мать — ответ

Многие женщины после развода остаются с ребенком и сталкиваются с вопросом: дает ли это право на дополнительный социальный отпуск как «одинокой матери»? Разъяснение предоставило Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.
Кто считается одинокой матерью
Согласно действующему законодательству, статус одинокой матери имеют:
Таким образом, факт развода сам по себе не является основанием для получения статуса «одинокой матери».
Важно знать о дополнительном социальном отпуске
Право на дополнительный социальный отпуск имеют женщины, которые официально подтвердили статус одинокой матери. Если женщина только разведена, но отец принимает участие в воспитании или содержании ребенка, такое право не предоставляется.
Для подтверждения статуса работница должна предоставить документы, которые подтверждают отсутствие участия отца в воспитании. Это может быть решение суда, справка органов социальной защиты или другой официальный документ.
