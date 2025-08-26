Имеет ли разведенная женщина право на дополнительный социальный отпуск как одинокая мать — ответ

Разведенная женщина не автоматически считается одинокой матерью.

Многие женщины после развода остаются с ребенком и сталкиваются с вопросом: дает ли это право на дополнительный социальный отпуск как «одинокой матери»? Разъяснение предоставило Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.

Кто считается одинокой матерью

Согласно действующему законодательству, статус одинокой матери имеют:

женщины, в свидетельстве о рождении ребенка которых отец записан по заявлению матери;

матери, если отец ребенка умер;

матери, если отец лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;

женщины, ребенок которых не был усыновлен другим мужчиной.

Таким образом, факт развода сам по себе не является основанием для получения статуса «одинокой матери».

Важно знать о дополнительном социальном отпуске

Право на дополнительный социальный отпуск имеют женщины, которые официально подтвердили статус одинокой матери. Если женщина только разведена, но отец принимает участие в воспитании или содержании ребенка, такое право не предоставляется.

Для подтверждения статуса работница должна предоставить документы, которые подтверждают отсутствие участия отца в воспитании. Это может быть решение суда, справка органов социальной защиты или другой официальный документ.

