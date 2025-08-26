Практика судів
  1. В Україні

Чи має розлучена жінка право на додаткову соціальну відпустку як одинока мати — відповідь

23:12, 26 серпня 2025
Розлучена жінка не автоматично вважається одинокою матір’ю.
Чи має розлучена жінка право на додаткову соціальну відпустку як одинока мати — відповідь
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Багато жінок після розлучення залишаються самі з дитиною та стикаються з питанням: чи дає це право на додаткову соціальну відпустку як «одинокій матері»? Роз’яснення надало Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

Хто вважається одинокою матір’ю

Відповідно до чинного законодавства, статус одинокої матері мають:

  • жінки, у свідоцтві про народження дитини яких батько записаний за заявою матері;
  • матері, якщо батько дитини помер;
  • матері, якщо батько позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим;
  • жінки, дитина яких не була усиновлена іншим чоловіком.

Таким чином, факт розлучення сам по собі не є підставою для отримання статусу «одинока мати».

Важливо знати про додаткову соціальну відпустку

Право на додаткову соціальну відпустку мають жінки, які офіційно підтвердили статус одинокої матері. Якщо жінка лише розлучена, але батько бере участь у вихованні чи утриманні дитини, таке право не надається.

Для підтвердження статусу працівниця повинна надати документи, які підтверджують відсутність участі батька у вихованні. Це може бути рішення суду, довідка органів соціального захисту або інший офіційний документ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

діти шлюб Держпраці розлучення відпустка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всі чоловіки 18-22 років зможуть безперешкодно виїхати за кордон – Юлія Свириденко

Всі чоловіки від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон – Кабмін прийняв постанову.

Голова Міграційної служби пояснила норму Конституції щодо єдиного громадянства: «Малося на увазі, що жодний регіон України не може мати окремого громадянства»

У контексті закону про множинне громадянство очільниця ДМС Наталія Науменко пояснила, що Конституція не містить заборони мати множинне громадянство.

Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Суд вказав, що ігнорування права на відмову від військової служби через релігійні переконання може становити порушення міжнародних стандартів прав людини

Апеляційний адміністративний суд, посилаючись на висновок Венеційської комісії, вказав, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті, особливо для осіб, чиї релігійні переконання є глибокими та послідовними, може становити порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини.

«Сподіваюся, терпіння Трампа щодо Росії вичерпається» — президент Фінляндії Александр Стубб

Раніше повідомлялося, що план європейських лідерів полягає в тому, щоб підігрувати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області