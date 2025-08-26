Чи має розлучена жінка право на додаткову соціальну відпустку як одинока мати — відповідь

Розлучена жінка не автоматично вважається одинокою матір’ю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Багато жінок після розлучення залишаються самі з дитиною та стикаються з питанням: чи дає це право на додаткову соціальну відпустку як «одинокій матері»? Роз’яснення надало Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.

Хто вважається одинокою матір’ю

Відповідно до чинного законодавства, статус одинокої матері мають:

жінки, у свідоцтві про народження дитини яких батько записаний за заявою матері;

матері, якщо батько дитини помер;

матері, якщо батько позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим;

жінки, дитина яких не була усиновлена іншим чоловіком.

Таким чином, факт розлучення сам по собі не є підставою для отримання статусу «одинока мати».

Важливо знати про додаткову соціальну відпустку

Право на додаткову соціальну відпустку мають жінки, які офіційно підтвердили статус одинокої матері. Якщо жінка лише розлучена, але батько бере участь у вихованні чи утриманні дитини, таке право не надається.

Для підтвердження статусу працівниця повинна надати документи, які підтверджують відсутність участі батька у вихованні. Це може бути рішення суду, довідка органів соціального захисту або інший офіційний документ.