С 1 сентября правительство не будет финансировать школы, где учится менее 45 учеников, — Минобразования

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла постановление 13506 с призывом не допустить закрытия малокомплектных школ, однако финансирование зависит от условий Всемирного банка: с 1 сентября 2025 года образовательная субвенция не будет покрывать школы с менее чем 45 учениками (с 2026-го — менее чем 60), и в случае нарушения Украина рискует вернуть 2,2 млрд грн. Ключевая причина — зависимость от финансирования международных партнеров, которые выдвигают конкретные требования к минимальной наполняемости школ.

В Министерстве образования и науки все же отметили, что с 1 сентября правительство не будет финансировать школы, где обучается менее чем 45 детей (кроме начальных классов). А уже с сентября 2026-го планка вырастет до 60 детей. Об этом сообщает hromadske.

Причиной такого шага в ведомстве называют высокую стоимость обучения в малокомплектных школах. По данным МОН, государство ежегодно тратит на одного ученика из села в среднем 30,4 тысячи гривен, тогда как в городе — 24,4 тысячи. В некоторых сельских заведениях эта сумма превышает 51 тысячу гривен.

Теперь решение о судьбе таких школ будут принимать местные советы. Они смогут либо оставить учреждение и финансировать его из местного бюджета, либо организовать подвоз детей в ближайшие более крупные школы.

В МОН отметили, что точное количество школ, которые подпадают под новые критерии, назовут после подачи статистической отчетности за 2025–2026 учебный год.