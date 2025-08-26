Практика судів
З 1 вересня уряд не фінансуватиме школи, де навчається менше ніж 45 учнів, — Міносвіти

16:36, 26 серпня 2025
У відомстві пояснили це високими бюджетними витратами на утримання малокомплектних шкіл.
З 1 вересня уряд не фінансуватиме школи, де навчається менше ніж 45 учнів, — Міносвіти
Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила постанову 13506 із закликом не допустити закриття малокомплектних шкіл, однак фінансування залежить від умов Світового банку: з 1 вересня 2025 року освітня субвенція не покриватиме школи з <45 учнями (з 2026-го — <60), і в разі порушення Україна ризикує повернути 2,2 млрд грн. Ключова причина — залежність від фінансування міжнародних партнерів, які висувають конкретні вимоги до мінімальної наповнюваності шкіл.

У Міністерства освіти і науки все ж зазначили, що з 1 вересня уряд не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 дітей (крім початкових класів).  А вже з вересня 2026-го планка зросте до 60 дітей. Про це повідомляє hromadske.

Причиною такого кроку у відомстві називають високі бюджетні витрати на утримання малокомплектних шкіл. За даними МОН, держава щороку витрачає на одного учня із села в середньому 30,4 тисячі гривень, тоді як у місті — 24,4 тисячі. У деяких сільських закладах ця сума перевищує 51 тисячу гривень.

Тепер рішення про долю таких шкіл ухвалюватимуть місцеві ради. Вони зможуть або залишити заклад і фінансувати його з місцевого бюджету, або організувати підвезення дітей до найближчих більших шкіл.

У МОН зазначили, що точну кількість шкіл, які підпадають під нові критерії, назвуть після подання статистичної звітності за 2025–2026 навчальний рік.

уряд Кабінет Міністрів України Міносвіти навчання школа освіта

