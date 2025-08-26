Кабмин добавил шесть новых индустриальных парков в реестр на более чем 5 тысяч рабочих мест

На площади более 140 гектаров планируется создание более 5 тысяч рабочих мест на будущих промышленных предприятиях.

Правительство продолжает реализацию политики «Сделано в Украине» и расширяет сеть индустриальных парков. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Сегодня в реестр внесли еще шесть новых индустриальных парков. На площади более 140 гектаров планируется создание более 5 тысяч рабочих мест на будущих промышленных предприятиях.

«Второй год подряд государство софинансирует развитие промышленной инфраструктуры индустриальных парков, помогая общинам превращать пустующие или заброшенные территории в привлекательные для производства площадки с электричеством, подъездными путями и другой инфраструктурой», — указала Свириденко.

Она отметила, что в прошлом году 15 парков получили 1,2 млрд грн господдержки, что дало старт 33 проектам. В этом году уже подписаны первые приказы — два парка привлекли более 200 млн грн. Прием заявок продолжается до 29 августа.

По условиям программы, на каждую гривну государственных средств должно приходиться 5–6 гривен частных инвестиций.

По состоянию на конец 2024 года в индустриальных парках строятся или уже построены 25 заводов, а предприятиям доступны около 180 МВт электрической мощности для подключения.

