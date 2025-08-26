Кабмін додав шість нових індустріальних парків до реєстру на понад 5 тисяч робочих місць

На площі понад 140 гектарів планується створення понад 5 тисяч робочих місць на майбутніх промислових підприємствах.

Уряд продовжує реалізацію політики «Зроблено в Україні» та розширює мережу індустріальних парків. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Сьогодні до реєстру внесли ще шість нових індустріальних парків. На площі понад 140 гектарів планується створення понад 5 тисяч робочих місць на майбутніх промислових підприємствах.

«Другий рік поспіль держава співфінансує розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків, допомагаючи громадам перетворювати порожні або занедбані території на привабливі для виробництва майданчики з електрикою, під'їздними шляхами і іншою інфраструктурою», - вказала Свириденко.

Вона зауважила, що минулого року 15 парків отримали 1,2 млрд грн держпідтримки, що дало старт 33 проєктам. Цього року вже підписано перші накази – два парки залучили понад 200 млн грн. Прийом заявок триває до 29 серпня.

За умовами програми, на кожну гривню державних коштів має припадати 5–6 гривень приватних інвестицій.

Станом на кінець 2024 року в індустріальних парках будуються або вже збудовані 25 заводів, а підприємствам доступні близько 180 МВт електричної потужності для підключення.

