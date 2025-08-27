Практика судов
  1. В Украине

Кабмин утвердил порядок ведения реестра лиц, которым ограничен доступ в игорные заведения казино

11:48, 27 августа 2025
Также правительство утвердило порядок ведения реестра организаторов азартных игр в игорных заведениях казино.
Кабмин утвердил порядок ведения реестра лиц, которым ограничен доступ в игорные заведения казино
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил порядок ведения реестров в сфере азартных игр в соответствии с законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

В частности, речь идет о ведении реестров организаторов:

  • азартных игр в казино;
  • казино в сети интернет;
  • букмекерской деятельности;
  • игорных автоматов;
  • онлайн-покера.

Документ также определяет порядок включения и исключения информации, а также внесения изменений в эти реестры.

Кроме того, правительство утвердило порядок ведения реестра лиц, которым ограничен доступ в игорные заведения или участие в азартных играх.

Предусмотрена оптимизация работы путем объединения всех реестров в единую информационно-коммуникационную систему, что позволит сэкономить бюджетные средства.

Также постановление Кабмина от 16 февраля 2025 года №171 «Об утверждении порядка функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга» приведено в соответствие с законом «О публичных электронных реестрах». В частности, уточнен порядок взаимодействия между Государственной системой онлайн-мониторинга и системой «Трембита».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают отменить решающую роль иностранных экспертов в формировании украинских судебных и правоохранительных органов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об исключении иностранных экспертов из процесса формирования украинских судебных и правоохранительных органов, а также из управления объектами государственной собственности Украины.

Кабмин внес изменения в правила бронирования работников представительств иностранных медиа

Для того, чтобы представительство иностранного медиа могло забронировать работников, ему нужно соответствовать ряду критериев «критичности».

«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к владельцу сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что гражданин признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

Комитет рассмотрит законопроект о запрете судам назначать более мягкое наказание военнослужащим за неповиновение приказу командира

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий нес только реальное наказание в виде тюрьмы от 5 до 10 лет — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.

Диаспора в лице Мирового конгресса украинцев считает, что украинцы с множественным гражданством, которые живут за границей, должны иметь доступ к государственной службе

Ограничение для госслужащих относительно наличия исключительно гражданства Украины было предметом жестких споров с Мировым конгрессом украинцев, — глава Миграционной службы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області