Кабмин утвердил порядок ведения реестра лиц, которым ограничен доступ в игорные заведения казино

Также правительство утвердило порядок ведения реестра организаторов азартных игр в игорных заведениях казино.

Кабинет Министров утвердил порядок ведения реестров в сфере азартных игр в соответствии с законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

В частности, речь идет о ведении реестров организаторов:

азартных игр в казино;

казино в сети интернет;

букмекерской деятельности;

игорных автоматов;

онлайн-покера.

Документ также определяет порядок включения и исключения информации, а также внесения изменений в эти реестры.

Кроме того, правительство утвердило порядок ведения реестра лиц, которым ограничен доступ в игорные заведения или участие в азартных играх.

Предусмотрена оптимизация работы путем объединения всех реестров в единую информационно-коммуникационную систему, что позволит сэкономить бюджетные средства.

Также постановление Кабмина от 16 февраля 2025 года №171 «Об утверждении порядка функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга» приведено в соответствие с законом «О публичных электронных реестрах». В частности, уточнен порядок взаимодействия между Государственной системой онлайн-мониторинга и системой «Трембита».

