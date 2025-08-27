Кабмін затвердив порядок ведення реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів казино

Також уряд затвердив порядок ведення реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах.

Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення реєстрів у сфері азартних ігор відповідно до закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Зокрема, йдеться про ведення реєстрів організаторів:

азартних ігор у казино;

казино в мережі інтернет;

букмекерської діяльності;

гральних автоматів;

онлайн-покеру.

Документ також визначає порядок включення та виключення інформації, а також внесення змін до цих реєстрів.

Окрім того, уряд затвердив порядок ведення реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів або участь в азартних іграх.

Передбачено оптимізацію роботи шляхом об’єднання всіх реєстрів в єдину інформаційно-комунікаційну систему, що дозволить зекономити бюджетні кошти.

Також постанова Кабміну від 16 лютого 2025 року №171 «Про затвердження порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу» приведена у відповідність до закону «Про публічні електронні реєстри». Зокрема, уточнено порядок взаємодії між Державною системою онлайн-моніторингу та системою «Трембіта».

