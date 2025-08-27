Практика судів
Кабмін затвердив порядок ведення реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів казино

11:48, 27 серпня 2025
Також уряд затвердив порядок ведення реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах.
Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення реєстрів у сфері азартних ігор відповідно до закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Зокрема, йдеться про ведення реєстрів організаторів:

  • азартних ігор у казино;
  • казино в мережі інтернет;
  • букмекерської діяльності;
  • гральних автоматів;
  • онлайн-покеру.

Документ також визначає порядок включення та виключення інформації, а також внесення змін до цих реєстрів.

Окрім того, уряд затвердив порядок ведення реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів або участь в азартних іграх.

Передбачено оптимізацію роботи шляхом об’єднання всіх реєстрів в єдину інформаційно-комунікаційну систему, що дозволить зекономити бюджетні кошти.

Також постанова Кабміну від 16 лютого 2025 року №171 «Про затвердження порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу» приведена у відповідність до закону «Про публічні електронні реєстри». Зокрема, уточнено порядок взаємодії між Державною системою онлайн-моніторингу та системою «Трембіта».

Кабінет Міністрів України

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Депутати пропонують скасувати вирішальну роль іноземних експертів у формуванні українських судових та правоохоронних органів

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про виключення іноземних експертів з процесу формування українських судових та правоохоронних органів, а також з управління об’єктами державної власності України.

Кабмін вніс зміни до правил бронювання працівників представництв іноземних медіа

Для того, аби представництво іноземного медіа могло забронювати працівників, йому треба відповідати низці критеріїв «критичності».

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира

Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в’язниці від 5 до 10 років – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Діаспора в особі Світового конгресу українців вважає, що українці з множинним громадянством, які живуть за кордоном, повинні мати доступ до державної служби

Обмеження для держслужбовців щодо наявності виключно громадянства України було предметом жорстких суперечок з Світовим конгресом українців – голова Міграційної служби.

  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області