Правительство определило МВД ответственным за развитие и функционирование службы 112

Кабинет Министров утвердил изменения в порядок функционирования системы экстренной помощи населению по единому номеру 112.

Отныне внедрение, обеспечение работы и развитие системы будет осуществлять учреждение, относящееся к сфере управления Министерства внутренних дел.

Также определено, что взаимодействие Службы 112 с оперативно-диспетчерскими службами и подразделениями экстренной помощи населению будет происходить в соответствии с унифицированным классификатором событий и чрезвычайных ситуаций, который разрабатывает МВД Украины.

Правительство обозначило основные задачи учреждения, которое будет отвечать за функционирование системы.

Ранее мы сообщали, что единый номер помощи 112 внедряли в Украине с июля 2023 года. Граждане вместо набора разных номеров экстренных служб могут набрать один и получить необходимую помощь в кратчайшие сроки.

Сначала звонок поступает к операторам Службы 112, далее запросы направляются в необходимые подразделения, которые помогают в той или иной чрезвычайной ситуации.

Важно, что на линию 112 могут обращаться и люди с нарушениями слуха или речи. Они будут общаться по видеосвязи с операторами, владеющими жестовым языком. Для этого необходимо отправить смс-сообщение на номер 112 и ожидать ссылку на соединение.

