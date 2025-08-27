Уряд визначив МВС відповідальним за розвиток та функціонування служби 112

Відтепер впровадження, забезпечення роботи та розвиток системи здійснюватиме установа, що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112.

Відтепер впровадження, забезпечення роботи та розвиток системи здійснюватиме установа, що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ.

Також визначено, що взаємодія Служби 112 з оперативно-диспетчерськими службами та підрозділами екстреної допомоги відбуватиметься відповідно до уніфікованого класифікатора подій та надзвичайних ситуацій, який розробляє МВС України.

Уряд окреслив основні завдання установи, що відповідатиме за функціонування системи.

Раніше ми повідомляли, що єдиний номер допомоги 112 впроваджували в Україні від липня 2023 року. Громадяни замість набору різних номерів екстрених служб можуть набрати один та отримати необхідну допомогу у якнайшвидший термін.

Спершу дзвінок надходить до операторів Служби 112, далі запити скеровують до необхідних підрозділів, які допомагають у тій чи іншій надзвичайній ситуації.

Важливим є те, що на лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення. Вони спілкуватимуться по відеозв’язку з операторами, які володіють жестовою мовою. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.