В Харькове водитель «BMW» протаранил припаркованное авто и сбил пешехода

В Харькове произошло смертельное ДТП: водитель «BMW» врезался в припаркованный автомобиль и сбил пешехода.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове правоохранители задержали 22-летнего водителя «BMW», который стал участником смертельного ДТП на улице Москалевской. Происшествие произошло 26 августа около 19:30.

В Харьковской областной прокуратуре указали, что, по данным следствия, водитель не соблюдал безопасную скорость, потерял управление и врезался в припаркованный «Chevrolet Malibu». После столкновения автомобиль вылетел на тротуар и сбил 60-летнюю женщину. Пострадавшая получила многочисленные травмы и была госпитализирована, однако умерла в больнице тем же вечером.

Освидетельствование показало, что водитель находился в трезвом состоянии. В настоящее время его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о сообщении о подозрении.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.