Практика судів
  1. В Україні

У Харкові водій «BMW» протаранив припарковане авто та збив пішохода

17:28, 27 серпня 2025
У Харкові сталася смертельна ДТП: водій «BMW» врізався у припарковане авто та збив пішохода.
У Харкові водій «BMW» протаранив припарковане авто та збив пішохода
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові правоохоронці затримали 22-річного водія «BMW», який став учасником смертельної ДТП на вулиці Москалівській. Подія сталася 26 серпня близько 19:30.

У Харківській обласній прокуратурі вказали, що за даними слідства, водій не дотримався безпечної швидкості, втратив керування і врізався у припаркований «Chevrolet Malibu». Після зіткнення автомобіль вилетів на тротуар і збив 60-річну жінку. Постраждала отримала численні травми і була госпіталізована, проте померла в лікарні того ж вечора.

Освідування показало, що водій перебував у тверезому стані. Наразі його затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про повідомлення про підозру.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура ДТП Харків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Добір на посади суддів місцевих загальних судів – тестування на знання норм права вдало склали 4 489 кандидатів

Наступний етап – тестування когнітивних здібностей у вересні.

За непокору наказу військовослужбовець отримає від 5 до 10 років в’язниці без можливості суду пом’якшити покарання – Комітет рекомендував прийняти законопроект за основу

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти за основу законопроект, за яким військовослужбовців пропонується карати позбавленням волі від 5 до 10 років за непокору – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні: роз’яснення МВС

Якщо депутатка місцевої ради отримує зарплату з місцевого бюджету як посадова особа, то вона зможе виїхати лише у службове відрядження – Ігор Клименко.

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Для виїзду за кордон чоловікам 18-22 років потрібно буде показати військово-обліковий документ — МВС

Без військово-облікового документа чоловіків 18-22 років не випустять за кордон, пояснили у МВС.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області