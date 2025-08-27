У Харкові водій «BMW» протаранив припарковане авто та збив пішохода

У Харкові сталася смертельна ДТП: водій «BMW» врізався у припарковане авто та збив пішохода.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові правоохоронці затримали 22-річного водія «BMW», який став учасником смертельної ДТП на вулиці Москалівській. Подія сталася 26 серпня близько 19:30.

У Харківській обласній прокуратурі вказали, що за даними слідства, водій не дотримався безпечної швидкості, втратив керування і врізався у припаркований «Chevrolet Malibu». Після зіткнення автомобіль вилетів на тротуар і збив 60-річну жінку. Постраждала отримала численні травми і була госпіталізована, проте померла в лікарні того ж вечора.

Освідування показало, що водій перебував у тверезому стані. Наразі його затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про повідомлення про підозру.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.