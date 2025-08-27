Практика судов
Церковь передала благотворительную помощь детскому дому – возникает ли обязанность начисления НДС

23:19, 27 августа 2025
Освобождение от НДС при передаче помощи детским домам церквями возможно только тогда, когда у религиозной организации статус благотворительной.
Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, возникает ли обязанность начисления налога на добавленную стоимость (НДС) при безвозмездной передаче религиозной организацией, которая является плательщиком НДС, благотворительной помощи детскому дому.

Условия освобождения от НДС

Согласно п.п. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 Налогового кодекса Украины, операции по предоставлению благотворительной помощи освобождаются от налогообложения, если помощь предоставляют благотворительные организации получателям в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности.

То есть освобождение от НДС применяется только тогда, когда:

  • помощь предоставляет организация, имеющая статус благотворительной;
  • передача осуществляется в соответствии с требованиями закона о благотворительности;
  • помощь надлежащим образом оформлена и промаркирована.

Если церковь имеет статус благотворительной организации

В случае, когда религиозная организация (церковь) создана и зарегистрирована как благотворительная организация, её операции по передаче благотворительной помощи детскому дому освобождаются от налогообложения НДС.

Если церковь не является благотворительной организацией

Если же религиозная организация не имеет официального статуса благотворительной, то её операции по безвозмездной передаче помощи не подпадают под режим освобождения от НДС. В таком случае налог начисляется по общим правилам.

