Церква передала благодійну допомогу дитячому будинку — чи виникає обов’язок нарахування ПДВ

23:19, 27 серпня 2025
Звільнення від ПДВ при передачі допомоги дитячим будинкам церквами можливе лише тоді, коли релігійна організація має статус благодійної.
Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, чи виникає обов’язок нарахування податку на додану вартість (ПДВ) при безоплатній передачі релігійною організацією, яка є платником ПДВ, благодійної допомоги дитячому будинку.

Умови звільнення від ПДВ

Відповідно до п.п. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України, операції з надання благодійної допомоги звільняються від оподаткування, якщо допомогу надають благодійні організації отримувачам відповідно до законодавства про благодійну діяльність.

Тобто звільнення від ПДВ застосовується лише тоді, коли:

  • допомогу надає організація, яка має статус благодійної;
  • передача здійснюється відповідно до вимог закону про благодійність;
  • допомога належним чином оформлена та промаркована.

Якщо церква має статус благодійної організації

У випадку, коли релігійна організація (церква) створена і зареєстрована як благодійна організація, її операції з передачі благодійної допомоги дитячому будинку звільняються від оподаткування ПДВ.

Якщо церква не є благодійною організацією

Якщо ж релігійна організація не має офіційного статусу благодійної, то її операції з безоплатної передачі допомоги не підпадають під режим звільнення від ПДВ. У такому випадку податок нараховувується за загальними правилами.

