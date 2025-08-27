Церква передала благодійну допомогу дитячому будинку — чи виникає обов’язок нарахування ПДВ

Звільнення від ПДВ при передачі допомоги дитячим будинкам церквами можливе лише тоді, коли релігійна організація має статус благодійної.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, чи виникає обов’язок нарахування податку на додану вартість (ПДВ) при безоплатній передачі релігійною організацією, яка є платником ПДВ, благодійної допомоги дитячому будинку.

Умови звільнення від ПДВ

Відповідно до п.п. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України, операції з надання благодійної допомоги звільняються від оподаткування, якщо допомогу надають благодійні організації отримувачам відповідно до законодавства про благодійну діяльність.

Тобто звільнення від ПДВ застосовується лише тоді, коли:

допомогу надає організація, яка має статус благодійної;

передача здійснюється відповідно до вимог закону про благодійність;

допомога належним чином оформлена та промаркована.

Якщо церква має статус благодійної організації

У випадку, коли релігійна організація (церква) створена і зареєстрована як благодійна організація, її операції з передачі благодійної допомоги дитячому будинку звільняються від оподаткування ПДВ.

Якщо церква не є благодійною організацією

Якщо ж релігійна організація не має офіційного статусу благодійної, то її операції з безоплатної передачі допомоги не підпадають під режим звільнення від ПДВ. У такому випадку податок нараховувується за загальними правилами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.