Количество погибших в Киеве возросло, проводится идентификация фрагментов тел – Клименко

В Киеве продолжаются спасательные операции после атаки: уже известно о 4 погибших и около 30 раненых.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате комбинированного удара РФ по Киеву по обновленным данным сейчас известно как минимум о четырех погибших, проводится идентификация тел. Ранения получили около 30 человек.

На одной из локаций работает специальный мобильный отряд ГСЧС «Дельта». Спасателям удалось достать из-под завалов трех живых людей, однако остается высокая вероятность, что под руинами еще есть пострадавшие.

К работам привлечены альпинисты, кинологи, психологи, инженерная и пожарно-спасательная техника, а также роботизированные комплексы для более быстрого расчистки территорий.

В целом в Киеве одновременно работают около 500 спасателей и тысяча полицейских. Более 60 следственно-оперативных групп полиции уже находятся на местах — они принимают заявления от граждан и фиксируют последствия обстрела.

