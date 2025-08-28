Практика судов
Количество погибших в Киеве возросло, проводится идентификация фрагментов тел – Клименко

08:14, 28 августа 2025
В Киеве продолжаются спасательные операции после атаки: уже известно о 4 погибших и около 30 раненых.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате комбинированного удара РФ по Киеву по обновленным данным сейчас известно как минимум о четырех погибших, проводится идентификация тел. Ранения получили около 30 человек.

На одной из локаций работает специальный мобильный отряд ГСЧС «Дельта». Спасателям удалось достать из-под завалов трех живых людей, однако остается высокая вероятность, что под руинами еще есть пострадавшие.

К работам привлечены альпинисты, кинологи, психологи, инженерная и пожарно-спасательная техника, а также роботизированные комплексы для более быстрого расчистки территорий.

В целом в Киеве одновременно работают около 500 спасателей и тысяча полицейских. Более 60 следственно-оперативных групп полиции уже находятся на местах — они принимают заявления от граждан и фиксируют последствия обстрела.

Киев война воздушная тревога

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
