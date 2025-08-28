Кількість загиблих у Києві зросла, проводиться ідентифікація фрагментів тіл – Клименко

У Києві тривають рятувальні операції після атаки: вже відомо про 4 загиблих і близько 30 поранених.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок комбінованого удару РФ по Києву за оновленими даними зараз відомо щонайменше про чотирьох загиблих, проводиться ідентифікація тіл. Поранення отримали близько 30 людей.

На одній з локацій працює спеціальний мобільний загін ДСНС «Дельта». Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів трьох живих людей, проте залишається висока ймовірність, що під руїнами ще є постраждалі.

До робіт залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна та пожежно-рятувальна техніка, а також роботизовані комплекси для швидшого розчищення територій.

Загалом у Києві одночасно працюють близько 500 рятувальників та тисяча поліцейських. Понад 60 слідчо-оперативних груп поліції вже на місцях — вони приймають заяви від громадян та документують наслідки обстрілу.

