Кількість загиблих у Києві зросла, проводиться ідентифікація фрагментів тіл – Клименко

08:14, 28 серпня 2025
У Києві тривають рятувальні операції після атаки: вже відомо про 4 загиблих і близько 30 поранених.
Кількість загиблих у Києві зросла, проводиться ідентифікація фрагментів тіл – Клименко
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок комбінованого удару РФ по Києву за оновленими даними зараз відомо щонайменше про чотирьох загиблих, проводиться ідентифікація тіл. Поранення отримали близько 30 людей.

На одній з локацій працює спеціальний мобільний загін ДСНС «Дельта». Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів трьох живих людей, проте залишається висока ймовірність, що під руїнами ще є постраждалі.

До робіт залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна та пожежно-рятувальна техніка, а також роботизовані комплекси для швидшого розчищення територій.

Загалом у Києві одночасно працюють близько 500 рятувальників та тисяча поліцейських. Понад 60 слідчо-оперативних груп поліції вже на місцях — вони приймають заяви від громадян та документують наслідки обстрілу.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект щодо гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

У редакції до першого читання законопроект передбачав обмеження строку арешту коштів і рахунків двома місяцями, розширення можливостей оскарження арешту, можливість здійснення відеозапису під час обшуків.

Генштаб направив листа Руслану Стефанчуку щодо підтримки законопроекту про заборону судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

У Генштабі ЗСУ вказали, що командири військових частин підтримують цей законопроект.

Порядок визнання військовослужбовців зниклими безвісти пропонують змінити — зареєстрований законопроект

Депутати пропонують внести зміни до Цивільного та Цивільного процесуального кодексів щодо порядку визнання військовослужбовців зниклими безвісти.

Добір на посади суддів місцевих судів — тестування когнітивних здібностей майже 5 тисяч кандидатів та суддів відбуватиметься з 9 по 17 вересня, графік

У ВККС повідомили, як у вересні кандидати та судді складатимуть тестування когнітивних здібностей.

