Россия атаковала пассажирские поезда: один Интерсити+ поврежден

Укрзализныця сообщила, что этой ночью российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под атаку попал парк скоростных поездов Интерсити+.
Благодаря оперативным действиям работников депо возгорание удалось ликвидировать. Один поезд получил значительные повреждения. Железнодорожники находились в укрытиях.
В компании подчеркнули, что ни один рейс не будет отменен. Для перевозки пассажиров привлекается подменный подвижной состав. В то же время из-за повреждения инфраструктуры возможны задержки, о которых пассажиров будут информировать дополнительно.
Кроме того, из-за разрушения железнодорожного узла в Казатине ряд поездов продолжает курсировать измененным маршрутом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.