Россия атаковала пассажирские поезда: один Интерсити+ поврежден

Укрзализныця сообщила, что этой ночью российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под атаку попал парк скоростных поездов Интерсити+.

Благодаря оперативным действиям работников депо возгорание удалось ликвидировать. Один поезд получил значительные повреждения. Железнодорожники находились в укрытиях.

В компании подчеркнули, что ни один рейс не будет отменен. Для перевозки пассажиров привлекается подменный подвижной состав. В то же время из-за повреждения инфраструктуры возможны задержки, о которых пассажиров будут информировать дополнительно.

Кроме того, из-за разрушения железнодорожного узла в Казатине ряд поездов продолжает курсировать измененным маршрутом.

