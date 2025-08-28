Практика судів
  1. В Україні

Росія атакувала пасажирські поїзди: один Інтерсіті+ пошкоджено

09:53, 28 серпня 2025
Росія атакувала парк швидкісних поїздів Інтерсіті+, один із них пошкоджено, рейсів не скасовуватимуть, але можливі затримки у графіку.
Росія атакувала пасажирські поїзди: один Інтерсіті+ пошкоджено
Джерело фото: УЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця повідомила, що цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атаку потрапив парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Завдяки оперативним діям працівників депо загорання вдалося ліквідувати. Один поїзд зазнав суттєвих пошкоджень. Залізничники перебували в укриттях.

У компанії наголосили, що жоден рейс не буде скасований. Для перевезення пасажирів залучають підмінний рухомий склад. Водночас через пошкодження інфраструктури можливі затримки, про які пасажирів інформуватимуть додатково.

Крім того, через руйнування залізничного вузла у Козятині низка поїздів продовжує курсувати зміненим маршрутом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект щодо гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

У редакції до першого читання законопроект передбачав обмеження строку арешту коштів і рахунків двома місяцями, розширення можливостей оскарження арешту, можливість здійснення відеозапису під час обшуків.

Генштаб направив листа Руслану Стефанчуку щодо підтримки законопроекту про заборону судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

У Генштабі ЗСУ вказали, що командири військових частин підтримують цей законопроект.

Порядок визнання військовослужбовців зниклими безвісти пропонують змінити — зареєстрований законопроект

Депутати пропонують внести зміни до Цивільного та Цивільного процесуального кодексів щодо порядку визнання військовослужбовців зниклими безвісти.

Добір на посади суддів місцевих судів — тестування когнітивних здібностей майже 5 тисяч кандидатів та суддів відбуватиметься з 9 по 17 вересня, графік

У ВККС повідомили, як у вересні кандидати та судді складатимуть тестування когнітивних здібностей.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області