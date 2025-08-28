Росія атакувала пасажирські поїзди: один Інтерсіті+ пошкоджено

Росія атакувала парк швидкісних поїздів Інтерсіті+, один із них пошкоджено, рейсів не скасовуватимуть, але можливі затримки у графіку.

Джерело фото: УЗ

Укрзалізниця повідомила, що цієї ночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атаку потрапив парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Завдяки оперативним діям працівників депо загорання вдалося ліквідувати. Один поїзд зазнав суттєвих пошкоджень. Залізничники перебували в укриттях.

У компанії наголосили, що жоден рейс не буде скасований. Для перевезення пасажирів залучають підмінний рухомий склад. Водночас через пошкодження інфраструктури можливі затримки, про які пасажирів інформуватимуть додатково.

Крім того, через руйнування залізничного вузла у Козятині низка поїздів продовжує курсувати зміненим маршрутом.

