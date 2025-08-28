Практика судов
Ожидаем реакции Китая и Венгрии: Зеленский сообщил уже о восьми погибших в Киеве

08:32, 28 августа 2025
Зеленский заявил, что «уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии».
Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную ночную атаку на Киев и заявил, что ожидает реакции Китая и Венгрии.

«Сейчас в Киеве продолжается разбор завалов обычного жилого дома после российского удара. Очередной массированный удар против наших городов и общин. Снова убийства. Известно уже как минимум, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким», — сообщил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что атаки России являются четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и к реальной дипломатии: «Россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Выбирает продолжать убийства, а не заканчивать войну. И это означает, что Россия до сих пор не боится последствий. Россия до сих пор пользуется тем, что по крайней мере часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправдания для Путина».

Президент призвал мир дать жесткий ответ, в частности ожидает реакции Китая и Венгрии: «Смерть детей должна вызывать точно больше эмоций, чем что-либо. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции».

Он также заявил о необходимости новых санкций против РФ: «Уже сорваны все дедлайны, испорчены десятки возможностей для дипломатии».

