Очікуємо на реакції Китаю та Угорщини: Зеленський повідомив уже про вісьмох загиблих у Києві

Зеленський заявив, що «вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії».

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану нічну атаку на Київ та заявив, що очікує на реакцію Китаю та Угорщини.

«Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким», — повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що атаки Росії є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії: « Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна».

Президент закликав світ дати жорстку відповідь, зокрема очікує реакції Китаю та Угорщини: «Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції».

Він також заявив про необхідність нових санкцій проти РФ: «Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії».

