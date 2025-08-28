Практика судов
Налог на землю: кто и как может получить льготы

17:41, 28 августа 2025
В налоговой службе напомнили, кто в Украине освобождается от земельного налога и какие льготы действуют во время военного положения.
Некоторые граждане Украины имеют законное право не платить земельный налог или пользоваться налоговыми льготами. Как напоминают в Государственной налоговой службе, это предусмотрено положениями Налогового кодекса Украины и другими нормативными документами.

Категории граждан, освобожденных от земельного налога:

  • Лица с инвалидностью I и II группы;
  • Физические лица, воспитывающие троих и более детей до 18 лет;
  • Пенсионеры (по возрасту);
  • Ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социального защиты»;
  • Граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Предельные нормы площади земли, на которую распространяется льгота:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 га;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — до 0,25 га, в посёлках — до 0,15 га, в городах — до 0,10 га;
  • для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;
  • для строительства индивидуальных гаражей — до 0,01 га;
  • для садоводства — до 0,12 га.

Льготы для владельцев земель/паёв:

Владельцы земель или паёв, переданных в аренду плательщику единого налога IV группы, на время аренды освобождаются от земельного налога.

Если у вас несколько участков одного вида использования и вы хотите воспользоваться льготой:

  • До 1 мая подать заявление в налоговую, указав, на какие участки распространяется льгота;
  • Если право на льготу возникло в течение года — подать заявление в течение 30 дней.
  • Льгота начинает действовать с месяца, следующего за подачей заявления (или с начала следующего налогового года, если сроки пропущены).
  • Если право на льготу утрачено — налог начинает начисляться с месяца, следующего за утратой этого права.

Льготы во время военного положения:

Не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности), расположенные:

  • на территориях активных боевых действий или временно оккупированных РФ
  • для физических лиц льгота действовала с 01.01.2022 по 31.12.2022;
  • для юридических лиц и физических лиц‑предпринимателей — с 01.03.2022 по 31.12.2022.

С 01.01.2023 — с первого числа месяца начала и до конца месяца завершения активных боевых действий/оккупации.

Даты определяются согласно Перечню территорий, на которых ведутся (велися) боевые действия или временно оккупированы РФ, утверждённому постановлением КМУ.

С 01.05.2024 — в территориях, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Земельные участки, подлежащие консервации или загрязнённые взрывоопасными предметами:

Владельцы земельных участков могут получить налоговую льготу по земельному налогу, если их земля:

  • находится в консервации;
  • загрязнена взрывоопасными предметами;
  • или признана непригодной для использования из-за угрозы такого загрязнения.
  • Решение о предоставлении льготы принимает сельский, посёлковый, городской совет или военная/военно‑гражданская администрация.
  • Земельные участки в консервации:

Налог не начисляется:

  • для земель государственной и коммунальной собственности — с первого числа месяца утверждения проекта консервации до конца месяца, в котором завершаются меры по охране земель (данные Государственного земельного кадастра);
  • для земель частной собственности — с момента внесения данных в кадастр о мерах по охране земель до конца месяца завершения мер.

После завершения мер налог восстанавливается с первого числа следующего месяца.

Если у контролирующего органа нет данных — налог начисляется по данным, которые предоставляет налогоплательщик. В случае расхождений контролирующий орган перерассчитывает сумму налога в течение 10 рабочих дней.

Земельные участки, загрязнённые взрывоопасными предметами:

Налог не начисляется за период, когда участок считается загрязнённым согласно данным Государственного земельного кадастра:

с первого числа месяца, когда начинается обследование территории операторами разминирования;

до последнего числа месяца, когда участок признаётся пригодным для использования.

Для территорий с активными боевыми действиями или временной оккупацией этот период рассчитывается с месяца после завершения боевых действий или оккупации, при условии подачи заявления собственником и принятия решения Рады о льготах.

Налог восстанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором участок признан пригодным.

Земельные участки с потенциальной угрозой загрязнения:

Налог не начисляется с первого числа месяца принятия Радой решения о предоставлении льготы (на основании заявления собственника) и до последнего числа месяца:

  • окончания срока действия льготы;
  • отмены решения;
  • начала обследования участка операторами разминирования.

Если у контролирующего органа отсутствуют данные, налог начисляется по информации налогоплательщика; в случае расхождений он корректируется в течение 10 рабочих дней.

Советы могут ежегодно принимать решения об индивидуальных налоговых льготах (с обязательным указанием кадастровых номеров) по заявлению налогоплательщика.

Земельные участки, на которых объекты жилой и/или нежилой недвижимости уничтожены вследствие боевых действий:

Информация об уничтоженных объектах должна быть внесена в Государственный реестр имущества, повреждённого и уничтоженного вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооружённой агрессией РФ против Украины.

Не начисляется и не уплачивается плата за землю за земельные участки в пределах площадей:

для физических лиц — владельцев уничтоженных объектов жилой недвижимости:

в селах — не более 0,25 га;

в посёлках — не более 0,15 га;

в городах — не более 0,1 га.

для физических лиц — владельцев уничтоженных объектов нежилой недвижимости:

100 % площади земельного участка — если площадь уничтоженного объекта жилой и нежилой недвижимости более или равна 1/3 общей площади земельного участка, на котором он находился;

50 % площади — если такая площадь не превышает 1/3.

Плата за землю не начисляется и не уплачивается:

с месяца уничтожения недвижимости согласно Реестру повреждённого имущества;

до последнего числа месяца восстановления недвижимости, отмены военного положения, но не позднее 01.01.2026.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

