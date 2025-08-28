Налог на землю: кто и как может получить льготы

Некоторые граждане Украины имеют законное право не платить земельный налог или пользоваться налоговыми льготами. Как напоминают в Государственной налоговой службе, это предусмотрено положениями Налогового кодекса Украины и другими нормативными документами.
Категории граждан, освобожденных от земельного налога:
Предельные нормы площади земли, на которую распространяется льгота:
Льготы для владельцев земель/паёв:
Владельцы земель или паёв, переданных в аренду плательщику единого налога IV группы, на время аренды освобождаются от земельного налога.
Если у вас несколько участков одного вида использования и вы хотите воспользоваться льготой:
Льготы во время военного положения:
Не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности), расположенные:
С 01.01.2023 — с первого числа месяца начала и до конца месяца завершения активных боевых действий/оккупации.
Даты определяются согласно Перечню территорий, на которых ведутся (велися) боевые действия или временно оккупированы РФ, утверждённому постановлением КМУ.
С 01.05.2024 — в территориях, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.
Земельные участки, подлежащие консервации или загрязнённые взрывоопасными предметами:
Владельцы земельных участков могут получить налоговую льготу по земельному налогу, если их земля:
Налог не начисляется:
После завершения мер налог восстанавливается с первого числа следующего месяца.
Если у контролирующего органа нет данных — налог начисляется по данным, которые предоставляет налогоплательщик. В случае расхождений контролирующий орган перерассчитывает сумму налога в течение 10 рабочих дней.
Земельные участки, загрязнённые взрывоопасными предметами:
Налог не начисляется за период, когда участок считается загрязнённым согласно данным Государственного земельного кадастра:
с первого числа месяца, когда начинается обследование территории операторами разминирования;
до последнего числа месяца, когда участок признаётся пригодным для использования.
Для территорий с активными боевыми действиями или временной оккупацией этот период рассчитывается с месяца после завершения боевых действий или оккупации, при условии подачи заявления собственником и принятия решения Рады о льготах.
Налог восстанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором участок признан пригодным.
Земельные участки с потенциальной угрозой загрязнения:
Налог не начисляется с первого числа месяца принятия Радой решения о предоставлении льготы (на основании заявления собственника) и до последнего числа месяца:
Если у контролирующего органа отсутствуют данные, налог начисляется по информации налогоплательщика; в случае расхождений он корректируется в течение 10 рабочих дней.
Советы могут ежегодно принимать решения об индивидуальных налоговых льготах (с обязательным указанием кадастровых номеров) по заявлению налогоплательщика.
Земельные участки, на которых объекты жилой и/или нежилой недвижимости уничтожены вследствие боевых действий:
Информация об уничтоженных объектах должна быть внесена в Государственный реестр имущества, повреждённого и уничтоженного вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооружённой агрессией РФ против Украины.
Не начисляется и не уплачивается плата за землю за земельные участки в пределах площадей:
для физических лиц — владельцев уничтоженных объектов жилой недвижимости:
в селах — не более 0,25 га;
в посёлках — не более 0,15 га;
в городах — не более 0,1 га.
для физических лиц — владельцев уничтоженных объектов нежилой недвижимости:
100 % площади земельного участка — если площадь уничтоженного объекта жилой и нежилой недвижимости более или равна 1/3 общей площади земельного участка, на котором он находился;
50 % площади — если такая площадь не превышает 1/3.
Плата за землю не начисляется и не уплачивается:
с месяца уничтожения недвижимости согласно Реестру повреждённого имущества;
до последнего числа месяца восстановления недвижимости, отмены военного положения, но не позднее 01.01.2026.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.