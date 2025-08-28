Сенатор Линдси Грэм обвинил Индию, Китай и Бразилию в причастности к атакам на Киев

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что дешевая российская нефть стоит жизней мирных украинцев.

Американский сенатор Линдси Грэм обвинил Индию, Китай, Бразилию и другие страны, которые покупают российскую нефть по сниженным ценам, в содействии военной агрессии России против Украины. Об этом он заявил, комментируя последствия таких закупок.

«Индия, Китай, Бразилия и другие страны, которые поддерживают военную машину Путина, покупая дешевую российскую нефть: что вы сейчас думаете о том, что ваши покупки привели к гибели невинных мирных жителей, включая детей? Индия уже ощущает цену поддержки Путина. Другие страны вскоре также это ощутят», – заявил Грэм.

